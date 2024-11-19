大貨車翻覆。（民眾提供／李京昇台中傳真）

台中市沙鹿區向上路長下坡路段，今天早上10時多，發生1輛大貨車撞6輛轎車事故，區間測速門架也遭撞斷，導致3人受傷送醫，清水警方獲報目前正在現場處理事故中。

根據清水警分局調查，車禍地點在沙鹿區向上路六段800號前，大貨車撞6輛小客車，且因大貨車翻車撞損區間測門架，其中1輛車也遭門架砸毀，場面怵目驚心。

目前已知3人受輕傷，現場由清水警分局派員交通疏導及事故處理中，請駕駛行經時，遵守指揮人員指揮或改道行駛，詳細車禍原因仍有待釐清。