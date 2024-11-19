資深藝人曹西平近年淡出演藝圈，將重心放在經營副業耳環店上，開啟斜槓人生，雖然卸下明星光環，但對於過著凡人生活，倒是樂在其中。對於自己常坐在門口吃便當、拉客人，他絲毫不在意外界異樣眼光，並且強調：「臉皮夠厚才可以做得到生意」。

曹西平PO出坐在店門口享用餐點的照片，只見菜色相當豐富，讓人看得垂涎三尺。接著透露自己常坐在店門口吃便當，而且一看到有民眾經過，就會詢問對方要不要打耳洞，或者邀請進店內選購飾品。對於年紀較輕的同事好奇，為何需要做到這種程度？他則是強調：「我說做生意還要什麼面子，只差沒有用大聲公而已」。

曹西平近年淡出演藝圈，開啟斜槓人生。（圖／曹西平直播同樂會臉書）

曹西平強調在店門口吃飯無關面子問題，要臉皮夠厚才做得到生意，回想自己一千多個日子就是這樣度過，接著吐出內心話：「還管你什麼大明星我早就不記得了，我只記得認真才有飯吃，其他真的一點都不重要。」強調這些才是真實人生的轉變，也提醒所有人：「不要用異樣眼光看待他」。

曹西平舞台魅力難以取代。（圖／中時資料照）

眼見曹西平樂觀的人生觀，讓諸多網友留言打氣：「做最實在的事，做生意不用怕丟臉」、「真的懂生活的人不需要虛名」、「認同做最真實的自己，無愧於心」、「瀟灑自在的活著比什麼都還重要」、「不偷不搶，靠自己努力賺錢過日子很實在」、「認同，面子一斤値多少錢呢」。