台灣民意基金會提供

前台北市長柯文哲因京華城案被羈押禁見逾二個月，台灣民意基金會今（19）日公布民調，對於柯文哲的遭遇，有三成二民眾表示同情，五成五不同情。顯示大多數人不同情柯文哲，但同情的人仍不在少數，尤其是20至24歲的年輕族群，有六成二表示同情，且教育程度越高，同情柯文哲遭遇的比例也較高。

民眾黨主席柯文哲9月5日因京華城案被羈押禁見，至今已超過二個月，法院日前再度裁准延押兩個月。根據台灣民意基金會今天公布的民調，對於柯文哲的遭遇，有11.2％非常同情，20.3％還算同情，22.5％不太同情，32.5％一點也不同情，10％沒意見，3.5％不知道、拒答。

基金會董事長游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，約三成二同情柯文哲被關押的遭遇，五成五不同情；也就是說，此時此刻台灣社會中大多數人不同情柯文哲的遭遇，但同情柯文哲的人仍不在少數。

他進一步分析，從年齡層看，40 歲以下民眾，同情柯文哲遭遇的人超過四成，而 40 歲以上民眾，不同情柯文哲的人是遠超過半數。其中20-24歲的年輕族群，六成二同情，三成二不同情，其餘族群則是不同情者多於同情者。

從教育背景看，他說，教育程度越高，似乎同情柯文哲遭遇的比例也比較高。具體地講：大學及以上教育程度者，三成九同情，五成三不同情；專科教育程度者，三成一同情，五成八不同情；高中職教育程度者，二成九同情，五成九不同情；初中及國中教育程度者，二成八同情，五成九不同情；小學及以下教育程度者，一成四同情，二四成五不同情。

從政黨支持傾向看，游盈隆表示，民進黨支持者，一成同情，八成六不同情；國民黨支持者，四成一同情，四成九不同情；民眾黨支持者，七成九同情，一成八不同情；中性選民，二成四同情，四成三不同情，三成三沒意見、不知道。

★未經判決確定，應推定為無罪。