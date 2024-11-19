12強B組賽事落幕，台灣、日本19日攜手前往東京，備戰超級循環賽。世界棒壘球總會WBSC安排班機，除了商務艙留給教練團，其餘艙等「照年齡分」，結果「魚住」曾頌恩生日小戴培峰1天，成了去搭經濟艙的7個人之一。

WBSC安排的包機，共有商務艙、豪華經濟艙、經濟艙3種艙等，商務艙不用說全保留給教練團，球員們該怎麼分配？規則為依照年紀排序，有7名年輕選手必須坐經濟艙；最扼腕的大概是「魚住」曾頌恩，他生日2000年1月8日，1天之差把豪經艙讓給了2000年1月7日出生的戴培峰。

曾頌恩無奈地說，他在那邊算大家生日，結果戴培峰馬上喊「謝謝喔」，讓他氣得直呼自己經濟艙老鳥欸，「怎麼不是照體型分」。

不過曾頌恩也別太難過，跟他一起搭經濟艙的還有同年出生的張政禹、江坤宇、莊昕諺、邱智呈，以及2001年出生的王志煊，加上全隊最年輕的林昱珉（2003年7月12日生）。