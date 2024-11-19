農曆10月19日，新北市新莊區迎來一年一度的保儀大夫聖誕千秋慶典，西盛庄福德宮主辦的尪公遶境活動熱鬧展開，吸引千名信徒參與。現場包括立委蘇巧慧、新北市議會議長蔣根煌及多位地方政要共同出席參拜，感謝神祇庇佑地方平安，也為盛會揭開序幕。

立委蘇巧慧與附近幼兒園小朋友一同揮手歡迎遶境隊伍。（張鎧乙攝）

立委蘇巧慧致詞時表示，每年參與尪公遶境祈福，都是期待為地方帶來風調雨順、合家平安。她說：「不管多早，一定準時到場與大家同心祈願，希望今年大家都能身體健康，事事順利。」她也感謝主辦單位的用心籌畫，讓尪公信仰得以代代相傳。

新北市議會議長蔣根煌則提到，保儀大夫信仰深耕新莊已久，每年遶境祈福不僅是信仰活動，更是地方文化的重要傳承。他祝福所有參與民眾「心想事成、事事如意」，並感謝尪公祖的庇佑。慶典現場熱鬧非凡，蘇巧慧與蔣根煌兩人也互動頻繁，蘇巧慧並與附近幼兒園小朋友一同揮手歡迎遶境隊伍，增添一片歡樂氣氛。

西盛庄福德宮的保儀大夫信仰，源自唐代張巡、許遠將軍的英勇事蹟，民間俗稱「尪公」或「雙忠」，是守護農民與地方安定的重要神祇。相傳早年因遶境而驅蟲成功，尪公遶境逐漸成為西盛地區的年度盛事。福德宮內除供奉土地公外，二樓更設立保儀大夫神龕，成為南新莊的信仰中心。

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