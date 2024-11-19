35歲的岡田將生與小他3歲的高畑充希，先前被媒體爆料因合作《1122好夫妻（暫譯）》傳出假戲真做、交往中。今(19日)兩人的IG閃電發表聯合聲明，表示兩人已經決定要從好朋友升格變夫妻，希望粉絲們能繼續用溫暖的目光守護他們。

岡田將生中學二年級時被星探相中出道，後來加入了自己偶像竹內結子的經紀公司，曾演出電視劇《花臉男與妹妹》、《王牌大律師 2》和電影《夏威夷男孩》，更曾以電影《重力小丑》獲得當年多項新人獎。

岡田將生、高畑充希共同發表結婚聲明。（圖／翻攝自masaki_okada IG）

而1991年出生的高畑充希，小時候因為父母喜歡舞台劇，自己也愛上舞台劇，對成為演員產生憧憬，2005年參加山口百惠音樂劇的面試脫穎而出，之後主演了《原來是美男》、《咖啡王子1號店》的舞台劇版，代表作電視劇是《問題餐廳》、《當家姐姐》、《過度保護的加穗子》。而先前日媒就爆料高畑充希、岡田將生假戲真做交往，電視劇和電影圈的相關人士都知道兩人將結婚，約莫年底就會登記。

岡田將生、高畑充希承認從朋友變夫妻。（圖／翻攝自masaki_okada、mitsuki_takahata IG）

而岡田將生、高畑充希今在IG共同發表一紙聲明證實傳聞，表示兩人有著一樣童星加入演藝圈的背景，因此越走越近，也感謝粉絲的支持，「我們先前是以朋友的方式相處，未來會成為夫妻，希望之後可以繼續相互扶持，在工作上努力呈現出更好的姿態」，而兩人婚後將會繼續經營演藝圈工作，「希望大家能用溫暖目光，持續守護我們」。