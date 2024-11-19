報告指出，超個性化趨勢最初從高端智慧手機市場起步，隨著GenAI技術逐步成熟，最終將延伸至高、中、低端裝置。預計在2024年和2025年，高端智慧手機市場（批發價超過600美元）將成為GenAI手機出貨量的主要推動力，占總出貨量的80%左右。

相較於硬體進步，GenAI本身短期內可能不會立刻促使用戶升級，因為現階段仍缺乏足夠吸引人的應用場景，但隨著技術發展，這種情況將有所改變。隨著設備製造商不斷優化和推廣GenAI功能，其吸引力也將逐漸增加。最初，GenAI的大部分應用將集中於高端智慧手機，但預計在2026年和2027年，這些技術將逐步擴展至售價在400至599美元的高端機型，以及250至399美元的中高端市場。屆時，高端和中高端市場將占GenAI智慧手機出貨量的約30%，主要由中國品牌引領。

智慧手機行業正在通過硬體和軟體的創新來加速GenAI技術的普及，使得這項技術在價格較低的機型上也能普遍應用，實現更廣泛的民主化。

Counterpoint預估，智慧手機原始設備製造商（OEM）正積極推動GenAI功能的普及，以提升整體用戶體驗。他們甚至已經開始為舊款智慧手機提供軟體升級，讓用戶得以體驗GenAI的潛力。預計在2027年和2028年，這一推動力將促使GenAI技術進入250美元以下的市場，進一步推動出貨量成長。