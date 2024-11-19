總統府祕書長潘孟安（左五）19日率考試院正副院長及考試委員被提名人拜會民眾黨立法院黨團。（劉宗龍攝）

總統府秘書長潘孟安今（19）日上午率考試院正副院長周弘憲、許舒翔及考試委員被提名人拜會民眾黨團。先前民眾黨團曾提出問卷要求被提名人填寫，但至今未交回，引發白營不滿；對此，潘孟安強調會盡可能在審查前將問卷送回。

民眾黨團總召黃國昌表示，這次有關考試院正副院長與考試委員同意權審查，是由民眾黨率先提案，通過所有法定流程、經過政黨協商才能實質審查，接下來立法院將依照民眾黨團提案，具體排定審查日程，民眾黨團身為國會一份子，會善盡憲法職責，民眾黨團態度始終如一、從沒改變過，希望審查程序順利。

潘孟安則強調，總統府今年5月底把咨文送到立院，6月7日立院通過朝野協商責付審查，今日他特定陪同被提名人拜會，盼獲得民眾黨團全力支持。民眾黨立委張啓楷說，相較於NCC（國家通訊傳播委員會）人事案，考試委員被提名人的人選不錯，但他要提醒所有被提名人，黨團出的問卷「還沒回來」。

對此，潘孟安表示，之前是在等憲法法庭判決結果，如今議程已經排出來，會盡可能在審查前（25日）送交給各立委，一定會符合要求，「我們會全力以赴」。

黃國昌強調，民眾黨團重視民主法治，當初寄問卷出去，有關人事同意權審查問題，沒被憲法法庭做暫時處分。既然是三讀生效的法律案，憲法法庭也沒做暫時處分，就是國家有效生效的法律，「本黨團依法寄給各位問卷，是行使立法院職權，最後條文大法官也都宣告合憲，黨團立場很清楚，期待寄出去的問卷得到尊重，比較不會造成不必要誤會」。

立委林國成也提醒潘孟安，溝通很重要，執政黨不要一味的「割稻仔尾」，民眾黨團認為國家考試不能耽擱；總統府也不要只照「綠友友」精神行事，務必遵守行政中立。

拜會後，黃國昌重申，考委提名議程審查時程，一開始就是由民眾黨團提案，這點由昨日立法院長韓國瑜發出的公文可以證明，但目前台灣卻充斥假訊息、政治操弄。

黃國昌痛批，執政黨整天沒想幹正事，整天散播假訊息抹黑攻擊在野黨擋人事權審查，癱瘓憲政機關。如果是在野黨在擋的話，怎麼會依照民眾黨的提案通過？請問民進黨的提案又在哪裡？「民進黨不提案，等到我們提案後，還繼續散播假訊息，對此民眾黨團表達嚴正抗議。」

黃國昌強調，請考試院正副院長、考試委員被提名人，依法行政針對問卷具體表明態度立場，如果連這些問題都不回答，是否表示賴清德總統提名的人傲慢到把立法院當橡皮圖章？還是立委看到名字就要同意？請被提名人們「回答問卷」，實質審查時，每一位黨團成員會依照被分配的被提名人進行詢答。

談及「波波醫生」爭議，黃國昌說，民眾黨團會支持並出席本土小牙醫的活動訴求，秘書長周榆修也已表達會代表出席，黨團成員將視行程情況響應。另外，考試委員被提名人審查詢答時，民眾黨團也將就牽涉到有關於「國家考試」跟「國外學歷」認證問題進行詢答。