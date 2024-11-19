陳姓撒釘怪客被查獲時，他的機車上還放著另一袋鐵釘及19瓶玻璃瓶。（本報資料照片／郭良傑高雄傳真）

在高雄市小港、林園區慢車道丟擲玻璃瓶、撒鐵釘的陳姓男子，被捕後被檢察官聲請羈押，因不符羈押要件被釋回後，警方將他強制送醫治療。陳男辯稱他懷疑長期遭人跟蹤，為避免他人靠近，才在馬路上丟玻璃瓶，並撒釘子來降低飆車族的速度，高雄地檢署19日偵結，依妨害公眾往來罪嫌將陳男起訴，並建請法官在審理期間暫時安置。

檢察官起訴指出，陳姓男子在今年4月29日、5月3日、5月7日均在晚上8點多，在小港區中山四路、益民路口南下慢車道丟擲玻璃瓶，妨害公眾車輛往來。另又於10月20日中午12時50分許，騎機車在林園區石化三路、文賢南路、沿海路三段等撒鐵釘，造成不少車輛輪胎被刺破，警方專案小組跟監蒐證，在沿海路四段將他逮捕，在他身上查獲一袋鐵釘，另在機上查扣另一包鐵釘、玻璃瓶19瓶。

陳男向檢察官辯稱，他因懷疑遭他人長期跟蹤,，為避免他人靠近，他平時就會帶著鐵釘，發現有車輛靠近，他就會把鐵釘撒在地上，防止他人靠近，還會撒鐵釘來降低飆車族的車速，以保護自己的安全。

檢方查出，陳男在2014年間即因出現被害妄想症，到醫院接受治療，另於2020年時，也曾認為遭他人迫害，在車道上丟擲安全帽、推倒機車、腳踏車涉妨害公眾往來罪被判刑4個月。

檢方偵結指出，陳姓男子有多項妨害公眾往來的前科，10月22日被送往醫院強制治療，目前仍住院治療中，再犯的4罪依妨害公眾往來罪起訴，陳男如未接受適當且持續性治療，可能有再犯之虞，建請法院在審判中決定對陳男施以暫行安置。

★未經判決確定，應推定為無罪。