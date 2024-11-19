現在展示數頭豬公以供祭祀。（張鎧乙攝）

新莊西盛庄福德宮19日舉行保儀大夫聖誕千秋慶典，廟方結合西盛地區學校及社區團體舉辦多元活動，吸引大批信眾參與。新北市民政局長林耀長上午代表市長侯友宜前往團拜祝壽，並感謝廟方長年致力公益，成為地方弱勢的堅實後盾。

保儀大夫與保儀尊王，又稱「尪公」，是源自唐代安史之亂的信仰。兩位將軍張巡與許遠因捍衛睢陽城而被追封，後隨移民傳至台灣，成為農民的守護神。西盛庄福德宮分香自汐止忠順廟，因尪公驅蟲神蹟，成為南新莊重要信仰中心。一樓供奉土地公，二樓則供奉保儀大夫，長期庇佑地方安居樂業。

民政局長林耀長代表市長侯友宜前往團拜祝壽。（張鎧乙攝）

林耀長致詞表示，西盛庄福德宮不僅在信仰上是地方核心，更長期資助白米、急難救助金等，關懷低收入戶與弱勢族群，自2015年起連續多年榮獲新北市績優宗教團體表揚。他強調，廟方設立的銀髮族俱樂部和共餐活動，更是地方長輩的重要據點，實現宗教結合公益的精神。

福德宮主委吳原豪表示，為吸引年輕世代參與，廟方創辦「尪公藝術季」，結合學校及社區表演，並融入尪公戲等傳統戲劇形式。今年適逢5年一次的尪公大年，慶典活動更加豐富，包含遶境祈福、戲班演出等。今晚更有精彩尪公戲壓軸登場，信眾共襄盛舉，讓這項傳統文化薪火相傳。

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