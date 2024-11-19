推動山林永續消費觀念，林業及自然保育署台東分署今年8月在知本國家森林遊樂區打造東部首間「山林製造」品牌概念店，近日再攜手飯店業者開設首間加盟店；而與公東高工合作利用廢棄木屑製成環保木顆粒貓砂，成為店面最吸睛的商品之一。

公東高工校長李恭榮表示，與林業及自然保育署台東分署合作利用廢棄木屑製成環保木顆粒貓砂。（林業及自然保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

公東高工校長李恭榮表示，學校長期與台東分署合作，以國產材創作家具及文創品，剩餘邊角料以往做為廢棄物處理，此次獲廠商捐贈機具，將餘料製成無添加的天然貓砂，全材利用兼具永續環保，為愛貓人士提供疼愛毛孩的新選擇。

林業及自然保育署台東分署首間「山林製造」加盟店日前在娜路彎大酒店開幕。（林業及自然保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

走進賣店櫃架，陳列以台東山林國產材製成的植萃精油、地景香氛產品，以及融合原民文化與木工藝的精緻創作，眾多商品中，以公東高工將國產材餘料製成的木顆粒貓砂最受矚目。

林業及自然保育署台東分署首間「山林製造」加盟店日前在娜路彎大酒店開幕。（林業及自然保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東分署表示，「山林製造」是林業及自然保育署致力創造山林永續的消費生態代名詞，期待吸引更多喜愛自然的旅人及遊客關注及選購符合林業保育署推廣山林製造理念的產品。

台東分署長吳昌祐指出，公東高工發揮創意，將製作家具的剩餘木料壓製成木顆粒，變成寵物愛好者所使用的耗材，未來也可以再延伸為精油的載體，作為擴香媒材。