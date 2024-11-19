蘋果推出iPhone 16系列新機，全球銷量卻不如預期，其中在日本市場部分，蘋果2024 年度上半年（4~9月）出貨量僅微增，市占率出現萎縮，反倒是陸廠小米出貨量狂飆四倍，進入前五大廠行列。

根據日本ICT市場調查諮詢機構MM總研（MM Research Institute）調查報告，2024年上半年日本國內手機的出貨量年成長8.3%至1,325.1萬支，不過出貨量創下2000年度開始進行統計以來歷史次低。

從各別廠商出貨情況來看，蘋果iPhone在4~9月的出貨量僅微增0.4%至571.4萬支，雖然蘋果仍以44.7%的市占率穩居龍頭，不過市占率年減4.5個百分點，MM總研分析，主因iPhone 16系列機種產品相較前兩代缺乏新鮮感。

除了蘋果外，其他排行如下：夏普智慧手機出貨量增4成至約164萬支，市占率12.8%排第2；Google出貨量增加7.6%至155.1萬支，市占率12.1%居第三；三星出貨量增加1.5%至107.1萬支，市占率8.4%排第四。

值得關注的是，小米出貨量激飆418.7%至86.1萬支、市占率升至6.7%，擠進該份榜單前五大。