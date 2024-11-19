分署長霸凌！勞動部輕生公務員悲慘遭遇曝 工作16小時「全單位1人扛」 @ChinaTimes

勞動部勞動力發展署北分署發生公務員輕生，遭質疑是分署長職場霸凌導致走上輕生，而經調查小組發現該名同事曾經上午5時多上班、晚上9時下班，工時長達16小時，且未申請加班，北分署資訊室在人力配置上顯有問題，加上從事的「智能就業服務系統」多次遭退件，影響身心健康，但無法證實同仁遭長官職場霸凌。

調查小組召集人、勞動部政務次長許傳盛說明，輕生的同仁長期超時工作、面對工作壓力，甚至早上5點就到辦公室、晚上9點才離開，北分署資訊室僅有他一名正式公務員，導致壓力負荷過大，而10月30日負責的「智能就業服務系統」標案再被退件，而其自我歸因，長期工作壓力導致走上輕生的原因。但無法證明北分署長官對其有職場霸凌。

勞動部長何佩珊坦言，發展署曾在2022年向行政院人事總處要求增加人力編制未獲同意，發展署近年業務劇增，如北分署就負責7個縣市的就業服務，但資訊室卻只有1個公務員及5名派駐同事，連資安人力都要由發展署署內人力派駐兼辦，不只分署本身業務還有行政院、數發部、國防部等相關業務，卻有逾百個資通系統維護，會再向行政院爭取人力編制。

許傳盛也說，據訪談指出，該名輕生同仁曾認為「智能就業服務系統」對機關沒有什麼幫助，但卻被不斷要求，且分署長習慣性辱罵同仁，也有同仁說「科長情緒不好、我們也不好」，導致輕生同仁無法疏壓。訪談也有人提及，他曾直言「做不出來（智能服務系統標案）就自我出斷」。

何佩珊說，中央政府總預算已逾3兆元，但人力配比卻仍是過去的精簡思維，加上各屆政府提出新計畫、舊政府計畫堆疊，同仁被重擔累積甚至瀕臨崩潰，做為公務人員的資方將向行政院尋求協助。她指出，肯定輕生同仁勞苦奉獻，將會追封勞動獎章並請銓敍部認定為因公傷亡予以撫敍補償，且資訊室所有標案暫時停止重新研議合理性及人力配置。

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