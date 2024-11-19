波音3.3萬人大罷工結束沒多久，傳出波音已在美國裁員超過2500人，這也是波音全球大裁員10%的其中一部分，且航空航太專業工程員工協會（SPEEA）表示，438位工會成員接獲通知，職位包括工程師及技術人員，這與波音新任執行長Kelly Ortberg先前承諾不砍前線人員的說法有出入。

綜合外媒報導，近年波音飛機品質不穩定，嚴重影響營運狀況，上月底公布第三季財報，單季血虧61.7億美元（約新台幣2千億）創下新冠肺炎疫情爆發以後最慘的虧損紀錄，2020年第四季波音曾虧掉80億美元，相當驚人。

為了改善危機，波音採取一連串開源節流政策，全球大裁員10%約1.7萬名員工，現階段已傳出美國有超過2500人接到通知，預計12月還會有另一波裁員通知曝光。

對此，波音拒絕發表評論，周一股價上漲2.63%至143.87美元。波音執行長Kelly Ortberg曾在10月說不會砍生產線及實驗室人員，但實際上並非如此，這一波許多工程師與產線員工遭裁掉，躲不過緊縮的浪潮。

Kelly Ortberg被寄予重振波音的重任，他強調要重新發揚製造文化，花更多時間在開發實驗室、工廠及維修間裡。外界關注波音會不會推出新飛機，因為他們已經許久沒有推出新一代的飛機。