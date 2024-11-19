國民黨立委傅崐萁（見圖）19日在立法院諮詢經濟部長郭智輝時動怒肝火。（鄧博仁攝）

「股份移轉兒子」可疑？傅崐萁狂轟郭智輝遭反嗆！ 韓國瑜喊「這句」忙緩頰 @ChinaTimes

行政院長卓榮泰19日率相關部會報告台電追加預算撥補案。國民黨立委傅崐萁突然點名經濟部長郭智輝追打，不僅質疑郭智輝本來只是個小代理商公司的企業主，還質疑郭智輝財產申報之前就將持股大量轉移到兒子名下的公司，郭智輝罕見動怒，反駁是不實指控，「我表示抗議！」

傅崐萁先是就能源問題與卓榮泰激辯，突然話鋒一轉，矛頭指向郭智輝個人，質疑郭智輝作為「崇越科技」共同創辦人，「崇越科技」是一個資本額才18億元的小公司，還不是科技研發廠商，他是一個代理商、批發商，直呼這樣的小公司企業主，給他當經濟部長真的是做大了。

傅崐萁以此繼續質疑郭是台灣的經濟部長，還是日本招商局長？台積電去熊本，竟然把上下游產業都帶去日本，現在中美就是在打科技戰，科技含金量最高，這些人才都離開，台灣就空了，郭卻在幫熊本招商？他進一步指出，崇越已經在熊本設公司，郭智輝接任部長後又在幫熊本招商。

傅崐萁隨後再嗆郭智輝，「我就揭穿你」，爆料郭智輝用兒子郭冠宏當人頭，轉郭冠宏的高毅投資，郭冠宏只有480股、值4800元台幣，這家公司有8000萬（800萬股），郭智輝持有99.9％，4月10日轉讓這家公司還無核准，4月24日才核准，根本是用兒子規避財產申報。

郭智輝則強調，他完全按照法律申報，「這是不實指控，我表示抗議！」卓榮泰也替郭智輝說話，批傅崐萁「你的邏輯、推論都有問題，應該給部長充分說明」，兩邊氣氛火爆，傅崐萁質詢時間到後麥克風被消音，雙方還持續叫罵一段時間，立法院長韓國瑜不斷喊話「謝謝」，為雙方緩頰。