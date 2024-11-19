台中地檢署偵辦「創意私房案」，涉案人員共計449人，受害者多達863人。北市大安分局、信義分局有2名男警，日前遭爆在駐地派出所的女廁裝裝針孔偷拍，更是該色情論壇的會員；另有女警控訴，稱長官早知悉該男警的惡行，卻一直無所作為，並坦言「讓人感到失望」。

據了解，大安分局郭姓員警出身警察世家，警專33期畢業，從警7年時間，原本任職於羅斯福路派出所，今年因警界6年條例，遷調至勤務較重的敦化南路派出所擔任外勤員警。直至檢方日前約談郭員並遭到收押，全案才因此曝光，另郭原本任職的派出所地處北市精華地段，附近有知名大學甚至中小學，受害女性恐至少有10人。

無獨有偶，信義分局黃姓員警則在派出所的2樓廁所安裝針孔，直至有女警察覺紙盒呈現異常反光，仔細查看竟發現是針孔攝影鏡頭，隨即通報所長。警方調閱監視畫面，查獲犯案人為黃員，至少有3名女警受害。

另據《ETtoday新聞雲》報導，有女警透露，長官早已知悉男警偷拍惡行，不僅未對受害女性表達關心，加害者也未被嚴厲譴責，處理事情的態度讓人感到失望。

台北市警察局強調，針對大安、信義分局員警涉及妨害秘密等案，本局獲悉後主動調查，並報請檢察官指揮偵辦。警局表示，涉案員警雖已辭職生效，仍將依警察人員人事條例等相關規定予以免職，以杜絕其再任警職，並從嚴追究相關人員考核監督不周責任。

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