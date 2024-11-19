波波醫師爭議持續延燒，一名男網友表示，雖然他已讀到台灣大學，但自行開業的醫師父母卻說大學讓他讀興趣沒關係，重點是未來去當波波回家接診所，引起許多「醫二代」共鳴，抱怨很多認識的人其實都是被爸媽逼出國去讀醫的。

一名男網友今（19）日在Dcard表示，他的親哥哥是台灣本土醫學系畢業，目前已經在醫院執業，而他高中畢業後考上台大非醫學相關科系，仍一直被醫師爸媽碎念大學就是讀興趣，以後去波波念醫學系回來接診所，讓他忍不住抱怨「到底是有多瞧不起非醫的學位和職涯」。

原PO分析，在台灣自行開業的醫師群體雖然有錢，但並非很大的資本家，嚮往的是建立「家庭工廠式祖業式的診所」，只想把診所一代一代傳承下去，所以小孩如果真的考不到，就乾脆砸錢把子女送出國買學歷，「波波最多的不是什麼路人暴發戶或政府官員，最多的是捧著錢自我複製的醫牙子弟」。

此文釣出不少同為「醫二代」的網友說「超級不懂，我認識的波也都是被逼去念的，有夠可憐」、「我家也是，現在看大家罵這麼兇，真的覺得自己很慘」、「直系往上三代都是醫師，想念法律結果被罵翻」、「被爸媽逼出國念書，讀得死去活來，現在回台灣又被公審罵翻，人生超可悲」。