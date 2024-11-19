台灣民意基金會提供

賴清德總統和卓內閣民調都創新低，不過台 灣民意基金會今天公布「台灣人的政黨支持傾向」民調，有三成一支持民進黨，二成四支持國民黨，一成二支持民眾黨，較上次調查無太大變化。基金會董事長游盈隆表示，民眾黨近三個月支持度都維持12％左右，如無進一步重大事件發生，這應該就是民眾黨支持度的谷底。

台灣民意基金會今天公布民調，詢問民眾台灣目前有多個政黨，包括民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量等等，在所有政黨中，最支持哪一個政黨？結果發現：有30.6％民主進步黨，24.1％中國國民黨，12.2％台灣民眾黨，3.3％時代力量，1％其他政黨合計，28.2％沒特別支持哪

一個政黨，0.6％不知道。

游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成一支持民進黨，二成四支持國民黨，一成二支持民眾黨，時代力量 3.3％，其他小黨合計1％，二成八中性選民。

與上個月相比，他說，台灣人政黨支持傾向沒有大的變化。民進黨略微下滑0.5個百分點，國民黨下滑1.2個百分點，民眾黨下滑0.4個百分點，時代力量回升1個百分點，中性選民續增 1.6個百分點。整體而言，過去一個月，民進黨、國民黨與民眾黨各自略有增減，但沒改變上個月的競爭結構。

游盈隆分析，大體上，民進黨維持第一大黨的地位，領先國民黨6.5個百分點，國民黨又領先民眾黨11.9個百分點。民眾黨近三個月遭遇巨變，黨的形象嚴重敗壞，黨的支持度明顯下滑，接連三個月黨支持度都維持在12％左右，如無進一步重大事件發生，12％應該就是民眾黨支持度的谷底。

不過，中性選民規模自9月起已經飛升 6.9 個百分點，游盈隆認為，後續發展值得觀察。此外，值得注意的是，當賴總統民意支持度與卓內閣施政滿意度皆大幅下滑的時刻，為什麼民進黨支持度沒同步下滑？民進黨支持度在上個月重挫4.4個百分點，是否已預告府院民意支持度即將大幅下滑？

他說，大地震來之前，不是都有徵兆嗎？回顧2024一整年，民進黨現在的支持度已降到今年一月的水平，那也正是11月以前的最低點。「那是一個跡象，或許下個月的現在，台灣政黨競爭結構會出現新一波的重整」。