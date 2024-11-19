中華隊棒球12強以B組預賽第2名晉級，今天上午全隊在桃園機場出發日本，許多台灣球迷要搶機票、門票。交通部長陳世凱表示，華航昨天已加派班機有120個座位，長榮航空也有協調，截至昨天都還有空位；球員賽後很辛苦，返程希望能用最大的飛機、搭商務艙載運，謝謝球員。

中華隊打進世界12強棒球賽四強，今天前進東京，中華職棒會長蔡其昌喊話球迷要「把東京當成主場吶喊」，不少球迷搶不到機票，希望能加開班機。

交通部長陳世凱今視察台鐵搶修進度，談到世界棒球賽，已跟航空公司協調加開班機。（王志偉攝）

陳世凱今天到花蓮視察台鐵西小清水溪橋搶修進度，被問到球迷搶機票等問題，他表示，華航公司非常幫忙，昨天在協調溝通後，立即加派比較大型的班機，增加120個座位，希望能夠載更多的球迷到日本加油。同時與長榮航空協調，長榮表示到昨天都還有空位，歡迎所有的旅客訂位。

陳世凱說，棒球員比賽很辛苦，回國前會跟華航協調，希望可以用更大的飛機載運，讓球員們搭商務艙回來，給予舒適的返程旅途。