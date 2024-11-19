由IDC(International Data Corporation) 舉辦「2024未來企業大獎」公布得獎名單，台灣大哥大總經理林之晨憑藉「超5G」方針，結合Telco＋Tech策略，以台灣大電信天賦，鏈結AppWorks新創資源，成功推動台灣大電信航母在AI時代中加速前行，榮獲台灣區「年度CEO」(CEO of the Year)。台灣大同時運用「Taiwan Mobility」戰略，策略性投資智慧停車平台USPACE，拓展電動車充電服務「MyCharge」，以車主為中心，讓電車充電與生活圈輕鬆結合，打造一站式「停車＋充電」最佳體驗，獲頒台灣區「企業永續獎」(Special Award for Sustainability)肯定，讓城市更潔淨智慧，加速 EV100 的進程。

台灣大總經理林之晨表示，非常榮幸獲得台灣區「年度CEO」殊榮，這是對台灣大全體同仁的努力與創新精神的認可。過去一年，台灣大完成合併台灣之星，推動台灣電信歷史性的五變三整併，邁入「價值」競爭新局。今年10月台灣大整體電信營收攀升至2015年來新高，電信營業利益更繳出年增37％之優異成績。在AI浪潮下，台灣大持續運用「Telco＋Tech」策略，結合電信天賦與AppWorks新創夥伴，透過AI賦能產業升級，讓營運飛輪加速快轉。

林之晨自2019年起擔任台灣大哥大總經理，同時身為亞洲最大新創加速器AppWorks董事長暨合夥人，鏈結新創，洞察未來趨勢，提出「超 5G 」方針，涵蓋Gift、Group、Grit、Green、GSEA(Greater South East Asia)等5大面向，整合集團旗下電商領導品牌momo以及AppWorks等企業，善用AI、大數據天賦，奠基千萬用戶基礎，運用「Telco＋Tech」策略，拓展電信通訊、電信金融、遊戲、mo幣生態圈、MyCharge等多元科技事業，陸續推出 mo幣多、OP 響樂生活、好速成双 等獨門產品，提升用戶忠誠度，今年第一季台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU 年增達到 7.1％。

林之晨也推動台灣大與AppWorks新創諸多雙贏合作，佈局大東南亞市場，並響應淨零趨勢，發展MyCharge共享移動等科技事業，擴展國際布局。此外，台灣大戰略結盟精誠資訊，推升各產業AI升級、5G專網及AIoT等成長機會，並與多國電信業者組成「電信跨境獎勵聯盟」，提供跨境服務。成功將台灣大轉型為區域級科技電信集團，營收相較上任前一年成長59％，同時逆轉電信營收自2016年起的連5年衰退。

「2024未來企業大獎」由IDC(International Data Corporation)主辦，表彰在亞太地區數位轉型領域中傑出的企業或組織。2024 年IDC 未來企業大獎收到了來自亞太地區600家組織的超過800項提名專案，其中來自台灣的提名專案超過百件，台灣大歷經激烈評選，脫穎而出獲得台灣區「年度CEO」(CEO of the Year)與「企業永續獎」(Special Award for Sustainability) 雙項大獎肯定。