男子彭文德、黃勝頁聲稱不滿「本土天王」吳宗憲的主持風格，持金屬球棒闖入吳宗憲二女兒吳則含經營的咖啡廳砸店遭訴。台北地院審理，依恐嚇公眾罪各判2人有期徒刑2月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，21歲的彭文德、32歲的黃勝頁2024年3月27日14時53分自台北市「銀座街大廈」樓梯進入吳則含經營位在地下1樓的「無聊咖啡AMBI-CAFE」咖啡廳，持金屬球棒揮擊破壞，再以徒手翻覆、踢踹方式毀損咖啡廳內的物品。

吳則含報案，店內遭毀損包括電腦顯示器、古董沙發椅、軌道燈、古董水洗石桌、鍋具、道具背板、空氣清淨機、除濕機等，計損失16萬3000元。

黃勝頁、彭文德離開咖啡廳後5分鐘，繼續持金屬球棒砸毀大廈管理室的電視等物品，造成管理室財物損失約3萬5000元，吳則含、大廈潘姓主委報警後，警方調閱監視器查獲黃、彭2人涉案。

檢方偵辦時，彭文德供稱因不滿吳宗憲在綜藝節目上講話太諷刺，提議黃勝頁可去砸吳宗憲女兒的咖啡廳並大喊「吳宗憲欠錢不還」；黃勝頁則稱，他不滿吳宗憲的講話風格犯案。

檢方起訴2人，法院審理期間，黃勝頁、彭文德都承認犯罪。判決指出，黃、彭明知咖啡廳有工作人員及顧客在場，竟各持金屬球棒揮擊破壞物品，又徒手翻覆、踢踹破壞物品，行為不可取，考量他們犯後坦承犯行，依法判刑。