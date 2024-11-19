該會議紀要指出，澳洲央行官員再次討論了現金利率可能需要調降、提高或長期維持於4.35%的各種情境。在通膨大幅放緩的情境下，該央行認為這可能需要降息，但決策理事會需要觀察一個以上季度的通膨數據，才能確信通膨將持續下滑。

澳洲央行討論一系列政府可能需要及時反應的情況，並在會議紀要中指出保持前瞻性非常重要，要避免過度依賴往回看的數據，這可能導致理事會太晚就經濟狀況的變化做出反應。如果理事會認為目前的政策不具有足夠的限制性，便可能需要收緊政策，央行將密切關注信貸增長、銀行放款意願和資產價格成長等數據。

該央行維持基準利率不變已經長達一年，並認為目前處於4.35% 的現金利率足以讓通膨率回落至介於2%～3%目標區間，同時能維持就業增長。

澳洲央行預估通膨率要到2026年才會回到目標區間。

此外，該央行也將關注美國經濟政策是否出現重大變化，以及中國推出振興經濟方案的規模。