Lei Qiu提醒投資人，科技產業表現內部差別甚大，目前整體產業仍是由超大型股主導，若只關注整體產業，等於押注大型股，恐怕忽略了超大型股的成長性其實也開始出現了分歧。因此，接下來若想掌握科技股的投資機會，眼光不應只關注整體產業前景，精選個股將成為勝出關鍵。

Lei Qiu表示，每當一有重大技術變革發生時，就會有新的科技巨頭產生，進而引發巨大的投資機會，但市場往往在創新技術一開始推出，就低估其未來的成長潛力。以AI為例，市場擔憂AI供需失衡、成長速率下滑，今年陸續出現獲利了結賣壓。不過她認為，市場只是對於AI的預期從「革命」轉為「進化」，目前基礎建設尚未完全升級，使AI產業出現供不應求的情況，而非需求面走弱，從資本支出趨勢來看，AI仍有成長空間。

在AI主導之下，過去贏家的表現，在未來將會出現分歧點，且差異將愈來愈大。Lei Qiu指出，我們現在尚處於第一階段起步的極早期階段，不該低估AI未來的發展潛力。建議投資人及早布局科技創新主題，不只關注與AI直接相關的資料中心或伺服器，而是擴大聚焦在雲端/大數據、自動化/物聯網、AI基礎建設與數位媒體/支付等具長期成長與獲利潛力的次領域。

以AI基礎建設為例，由於伺服器的高耗能需求，AI需要龐大的電力支援，美國的電力需求在未來20年將成長約38%，是過去20年的約4倍1。但目前既有的設施只能支應個位數成長，因此需要更多的基礎建設投資。另外，像是將AI部署到終端設備上，不需要仰賴雲端的邊緣人工智慧AI(Edge AI)，Lei Qiu表示明年可望看到更多產品，只是價格點落在何處才能推動消費者採用，還需進一步觀察。

至於軟體領域，目前也有投資機會，包括資訊安全，以及一些進入門檻高的次產業。但由於整體競爭激烈，加上較可能面臨受到顛覆的現象，因此目前Lei Qiu和團隊較為謹慎選股。

過去幾年因為AI蓬勃發展，帶動科技股整體評價往上走，投資人難免會有「是否追高」的疑慮。但若是與2000年科技泡沫化時期相比，現在的科技業有穩健的商業模式，以及較佳的獲利前景。因此，雖然評價雖偏高，她仍舊對成長前景正面看待，建議投資人把焦點放在科技股是否具創新能力，以及產品週期是否能帶動成長。