迎接旅遊旺季，凱基銀行主打擁有美元、日圓、歐元三種幣別的雙幣哩程卡，方便民眾依出國旅遊地點選擇適合的信用卡，不僅消費每18元累積1哩，哩程還可兌換中華航空、長榮航空、亞洲萬里通里數以及台灣高鐵點數，一上市便受到民眾喜愛，其結合哩程回饋與雙幣支付特色，更獲Visa國際組織頒發「創新產品優異獎」獎項肯定。

凱基銀行推出海外實體消費最高5％回饋，搭配凱基雙幣哩程卡除了可累積哩程點，還可享刷卡金回饋。此外，近期日圓匯率波動較大，凱基銀行也建議，計畫前往日本旅遊的民眾可選擇合適的時間點，透過行動銀行APP先行換匯，於日本當地使用凱基雙幣哩程卡消費，除了無需擔心匯率波動的風險之外，帳戶內的外幣更可享高利優惠，資金運用彈性自由還能享高回饋。

根據凱基銀行內部大數據分析顯示，「凱基雙幣哩程卡」的客戶普遍屬於高消費族群，在動卡率及消費金額，都要比其他卡別高出許多。在消費型態上，因保費金額相對較高，刷一次便可快速累積哩程，所以成為許多客戶支付上的首選；而次高消費類別為旅遊消費，相較於其他卡片高出約5％。此外，凱基雙幣哩程卡核卡後約40天的消費金額、國外消費的佔比，均為其他卡片1倍以上，顯見多數客戶除了集中消費累積哩程之外，對於雙幣卡可以選擇適當時機換匯，消費後以帳戶中外幣進行支付感到方便。

值得一提，民眾以凱基雙幣哩程卡支付定期班機全額票款，或80％以上旅行團費，即可享有旅行平安險及旅行不便險，且使用電子帳單還可享免年費，回饋權益不縮水，為民眾出國旅遊首選。因應年底旅遊旺季，凱基銀行再推出國外消費加碼活動，除了原本一般消費18元可以累積1哩程點，及年底前國外消費1％回饋外，客戶於活動期間於國外實體商店消費刷凱基銀行雙幣哩程卡，滿額最高合計可拿到5％刷卡金回饋。

凱基銀行指出，雙幣哩程卡的國外消費款項可直接從客戶的外幣帳戶扣款，也同步提供日圓、美元、歐元三種幣別的換匯優存活動，7天期享超高年利率10％，美元、歐元起存額分別只要1,000美元或歐元，日圓則是10萬日圓，小額換匯輕鬆無負擔，享有刷卡回饋的同時，還可以降低換匯成本，實現雙重優惠。