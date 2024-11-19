台南市張姓男子先前擔任某肥料公司的業務，因侵占公司價值150多萬元的貨物被判緩刑，期間又因參與網路賭博被處罰金1萬元；不料，台南地檢署依法聲請撤銷緩刑時，台南地方法院卻認為，撤銷緩刑須符合3個要件，但張男仍有可能達成宣告緩刑希望的改過遷善效果，因此並沒有執行刑罰的必要，駁回檢方的聲請，可抗告。

檢方指出，張男先前因為業務侵占、行使業務登載不實文書等罪，被台南地院於2021年12月23日分別判刑1年10月、7月，均緩刑3年確定；緩刑期間的2022年3月，他又故意犯網路賭博罪，再被南院於今年8月22日處罰金1萬元確定，已構成《刑法》規定「可以撤銷緩刑宣告」的原因，因此依《刑事訴訟法》向南院聲請撤銷張男的緩刑宣告。

不過，法官卻認為，緩刑制度的設計，是為了鼓勵惡性比較輕微的犯罪行為人， 以及偶發、首次犯罪的人們能改過遷善，回歸社會的正途。受刑人經過法院宣告緩刑後，如果有具體事證認為他並沒有因此改善行事作風，當然不適合再享有緩刑的優待。

也因此，刑法規定：「受緩刑之宣告，於緩刑期內因故意犯他罪，而在緩刑期內受6月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定，足認原宣告之緩刑難收其預期效果， 而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告」。

法官強調，從條文中可以知道如果要撤銷受刑人的緩刑宣告必須符合3個要件，一、緩刑期內因故意犯他罪，而在緩刑期內受6月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定；二、足以認為宣告緩刑不能達到原來預期（改過遷善）效果；三、有執行刑罰的必要。換言之，並不是受刑人只要在緩刑期內故意犯罪，被法院判處6個月以下有期徒刑、拘役或罰金的刑罰，就可以直接撤銷原來的緩刑宣告，完全不考慮另外2個要件。

法官表示，張男雖符合第一個要件，但前案他是利用為公司送貨的機會侵占公司貨品，後案則是以手機上網參與網路賭博，這兩案的類型完全不同，沒有辦法因張男犯後案認為他符合第二要件，既然前案的緩刑對張男仍然可能達到原來預期的改過遷善效果，自然也不符第三要件，沒有達到應該撤銷緩刑的程度。