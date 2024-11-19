香港45名泛民派人士遭控「串謀顛覆國家政權罪」，香港高等法院19日做出宣判。其中香港「占中三子」之一、香港大學法律學院前副教授戴耀廷被判刑最重，處有期徒刑10年，至於前眾志祕書長黃之鋒則遭判刑56個月。

《香港國安法》2020年6月底實施後，港警隨即拘捕53名泛民派人士，其中47人遭控「串謀顛覆國家政權罪」，並指控其試圖癱瘓香港政府運作。該案由《香港國安法》指定法官審理，在之前審訊過程中，已有31人認罪，剩下16人經審訊後，14人被判有罪。

香港01報導，19日上午10時許，各被告陸續入庭，至10時19分，正式開庭，據悉法官書面判刑詳情長達82頁，法庭書記先把摘要派給各律師，並讀出各被告判刑，戴耀廷、鄒家成判囚最重，分別囚10年及7年9個月，其餘何桂南、趙家賢等囚7年，區諾軒囚6年9月，其餘被告約51個月起，即約4年以上。

法官宣讀完判即散庭。黃之鋒判囚56個月，是判刑較輕的被告之一。認罪的被告判囚50多月，不認罪的被告大都超過6年。

報導稱，法官在判刑時稱，法庭訂出每一名被告的量刑起點時，已考慮過謀畫的性質非暴力，首4名被告各自在謀畫中的角色和參與程度，裁定他們是「首要分子」，就戴耀廷、區諾軒及趙家賢，法庭採納15年監禁為這3被告的量刑起點，第四被告鍾錦麟則為12年。各被告都因即早認罪，按律減刑三分之一，故判刑6年1月至10年不等。

按《香港國安法》第22條，涉及顛覆國家政權罪，「首要分子或罪行重大」可被判處無期徒刑或10年以上有期徒刑，「積極參加」可被判處3年以上10年以下有期徒刑，「其他參加」可被判處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。