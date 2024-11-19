民眾黨主席柯文哲因京華城案繼續延押，據週刊報導，因京華城案羈押中的民眾黨主席柯文哲在檢方庭訊時，脫口說出要辭黨主席，讓民眾黨立委黃國昌接任。國民黨立委羅智強酸，「鏡檢」每周都有新故事，然而民眾黨昨天決議柯文哲延長請假，等於打臉鏡週刊，如果柯文哲有這個意思，民眾黨不可能不知道，只有鏡週刊知道柯文哲的內心戲。

柯文哲因涉嫌京華城容積弊案，自9月5日起被羈押在台北看守所，直到1月4日，據週刊報導，柯文哲在檢方庭訊時，脫口說出要辭黨主席，認為民眾黨不能從「一人政黨開始，一人政黨結束」，所以在獄中已指定黃國昌接班。但民眾黨昨日一致決議，同意讓民眾黨主席柯文哲延長請假3個月。

羅智強今接受廣播節目專訪時質疑，柯文哲要在開庭時這樣講，認為開庭都是有紀錄的，而且柯文哲的還是秘密偵查庭，有可能在法庭這樣講？羅也酸，算了，反正鏡週刊的故事已經寫到天涯海角，他也追不上進度，而民眾黨昨天已經做出決議，「就是打臉了啊」。

羅智強表示，如果柯文哲有這個意思，民眾黨不可能不知道，只有鏡週刊知道柯文哲的內心戲。羅智強認為，目前民眾黨最主要困擾是偵查不公開問題，鏡檢每週必有新的東西要報導，但愈報導愈無力，也已經吵了三個月。主持人王淺秋酸，鏡週刊應該早點說，民眾黨才能在昨天開委員會時，奉行鏡週刊旨意而行。