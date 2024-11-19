議員陳冠羽質疑，該建案的排水直接排向下方社區，才會釀成民眾逢雨必淹、苦不堪言。（陳冠羽服務處提供／張志康基隆傳真）

議員陳冠羽表示，暖暖區八西里自今年9月到11月，每逢大雨，社區內的道路就會變成河道。（陳冠羽服務處提供／張志康基隆傳真）

議員陳冠羽表示，暖暖區八西里自今年9月到11月，每逢大雨，社區內的道路就會變成河道。（陳冠羽服務處提供／張志康基隆傳真）

今年山陀兒颱風過境，在基隆造成不少災情，議員質疑基隆市暖暖區某建案在今年開始動工，造成尚仁街的民眾從9月到11月逢雨必淹、苦不堪言。要求市府都發處重新檢視水保計畫。基隆市長謝國樑表示，將會同都發處及產發處討論解決方案。

基隆市議會19日進行施政總質詢，議員陳冠羽表示，暖暖區某建案面臨國安路，下方便是八堵的尚仁社區，今年9月颱風過境時，雨量造成大量山水往低窪的尚仁街流淌，造成社區嚴重淹水。

陳冠羽質疑，該建案的建照早在1993年就發出，當時完全不須辦理水保計畫、也不用做交通影響評估。但該建案的基地排水設施，就直接排往下方的八西里。他質疑，先前水保審查獲通過，其目的就是要確保開發前後排水量不會變動，但實質上卻並非如此。

陳冠羽要求市府應該會同都發處及產發處協助，檢視建案規劃的排水系統是否符合目前的降雨量需求，並檢視建案的水保設施，避免出現「上面建商發大財、下面居民淹大水」的荒謬現象。

陳冠羽強調，他希望市府都發處能夠監督建案臨時水保設施的施工進度加快，並且檢視其量體是否堪用，並進一步與產發處會同檢視其水土保持計畫。他認為，該建案的工期還有2到3年，避免再發生類似的問題。

市長謝國樑答詢時表示，他將會同主管建案的都發處，以及主管水土保持的產發處共同討論，確保八西里民的環境不受建案開發影響，並提升居住品質。

基隆市政府都發處表示，建商已規劃興建永久性的滯洪池，尚在施工中。短期的解決方案，則是將督促廠商進行臨時性的排水處理，避免下游產生積水情形。