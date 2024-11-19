今年結合人氣IP黃阿瑪創造話題。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（右三）19日在新營民治市政中心偕攤商業者行銷新營甜蜜節。（張毓翎攝）

台南昔日遍布糖廠和蔗田，與糖的文史記憶密不可分，市府觀旅局從2020年首次舉辦「新營甜蜜節」迄今邁入第5年，今年將於11月23、24日及11月30日至12月1日連續2個周六日舉行，台南市長黃偉哲19日與知名寵物IP《黃阿瑪的後宮生活》中的角色人偶一起行銷。

市府觀旅局局長林國華說，台南有「全糖城市」之稱，今年新營甜蜜節融合親子互動與寵物等元素，舉辦藝文表演、創意活動、闖關體驗及特色主題市集，讓每一位來到新營的民眾都能體驗到最具特色的甜蜜享受。

新營甜蜜節11月23至24日以「草地嬉遊記」藝文親子周為主軸；11月30日至12月1日為「寵叢奇遇記」超萌寵物周，每天有2場次的知名寵物IP黃瑪瑪人偶見面會，還有消防局的搜救犬宣導、動保處的幼犬認養等。

為期兩周的甜蜜節活動，現場設有付費DIY手作體驗區及近50攤市集，於市府民治市政中心的市民廣場熱鬧展開；此外，南瀛綠都心公園內的創意闖關活動，設計多樣挑戰，每日前250組完成闖關者，就能獲得50元市集券及甜蜜節專屬紀念品。

黃偉哲說，期許新營甜蜜節能呼應過去台南作為糖廠集中地的歷史，成為永續性的活動，喚起大家共同回憶過去那段甜甜蜜蜜的台灣糖業歷史。