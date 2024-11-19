高市議會今開記者會說明，將舉辦113年寒冬聯合送暖活動。（高市議會提供）

高市議長康裕成說，這是一部大人小孩都喜歡的夏日童話寓言故事，在微涼的秋天夜晚，最適合全家一起觀賞。（高市議會提供）

高雄市議會發揮社會責任，今年將為1533個經濟弱勢家庭提供援助，並發放每戶2000元的物資券。另外，將於11月23日舉辦「暖心FUN映 星空電影院」活動，邀請全體市民攜家帶眷前來議會前庭廣場，享受一場溫馨的野餐電影之夜。

高市議長康裕成今與林義迪、陳善慧、邱俊憲、張漢忠、陳幸富等議員及許智傑立委服務團隊宣布，將在11月23日舉辦113年寒冬聯合送暖活動，在議會前庭廣場安排星空電影院，放映曾入圍奧斯卡最佳動畫電影，由皮克斯團隊製作的「路卡的夏天」。康裕成說，這是一部大人小孩都喜歡的夏日童話寓言故事，在微涼的秋天夜晚，最適合全家一起觀賞。

議會指出，今年議會透過社會局及38個區公所的轉介，共接獲1632件申請，經過審核後將為1533個經濟弱勢家庭提供援助，並發放每戶2000元的物資券，加碼1000份價值500元的物資包，總金額達264萬2000元。康議長強調，這項活動不僅是物資的支援，更是讓弱勢家庭感受到社會的關懷與支持。

康裕成提到，高雄市議會自民國100年以來，已連續14年舉辦寒冬送暖活動，成為高雄市的重要品牌，吸引許多熱心人士參與。面對今年極端氣候帶來的挑戰，議會希望透過這項活動，傳遞愛心與希望，激勵更多市民關注社會公益。

高慈總理事長陳神發表示，感謝議會長期以來對弱勢邊緣家庭的關懷，並強調慈總將持續結合社會資源，幫助那些政府資源無法覆蓋的市民。

活動當天，除電影放映，還將提供義剪、義診及就業諮詢等服務，讓受贈家庭感受到社會的溫暖。康裕成也呼籲市民於11月23日晚間6時30分共襄盛舉，一同參與這場充滿愛與關懷的活動，並享用現場提供的限量爆米花與可樂。