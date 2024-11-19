民進黨政府全力發展綠電，但有周刊報導指出，綠電蟑螂在地方橫行情況嚴重，立法院今（19日）邀請行政院卓榮泰等相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。國民黨立委王鴻薇提到，針對綠電蟑螂院長該怎麼辦？對此，卓榮泰回應，已請檢調單位去查，而這是多年以前的案件；國民黨立委黃健豪則批評，台電這幾年是慈母多敗兒。

黃健豪說，台電每年跟政府要求經費補貼，今年先給了1000億，現在又要求追加預算1000億，開源節流很重要，電費調漲部分今年已經有630億，能源價格下跌，預估可以省下400億。

經濟部長郭智輝回應，追加1000億是在彌補過去照顧民生，電價沒有漲價的部分，所以希望改善台電財務狀況，利息負擔也很沈重，如果不改善利息籌碼就沒有了。至於經營方面台電會努力，虧損就是材料成本太高。

黃健豪表示，不管是自發電力或購入電力成本逐年上升，自發電力比購入電力來的低，再生能源自購電力只要2.5元，購入電力成本要5.2元，「到底錢花到哪裡去？」黃也提到，發電成本改變從110年開始大幅上升，現在虧損4000多億，核心問題就是發電成本問題，「如果同意這1000億預算，但發電成本沒有改善是不是會繼續虧損？」

卓榮泰指出，發展綠能是世界的趨勢，台灣為了吸引更多國際大廠，發展綠電也是必備條件；電價成本計算，台電應該從內控做好更多成本計算管理，才能真正反映出發電成本，我們一定要全力杜絕犯罪，增加不必要的支出跟負擔，朝向更合理的電價努力。

卓榮泰也表示，至於核電表面上看起來很低，但是隱性成本處理核廢料的費用相當大，綠能發展已經過了最高峰成本時代，未來一定是往下降。

黃健豪回應，帳面上看起來成本低，隱性成本比較高，那就是台電跟經濟部的問題，如果隱性成本高，沒辦法在財報上看出來，如果照這個理論，再生能源後端也有隱性成本問題，算下去算不完，所有能源退場機制，太陽能光電板退場也要成本，如果這樣說這不太公平，再生能源後續處理也沒有放進去。

黃健豪強調，今天最擔心是1000億花到哪裡去？加上媒體有綠電蟑螂，自己發電這麼便宜，採購成本又這麼高，這才是民眾關心的議題。