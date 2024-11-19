2024年第3屆世界棒球12強賽中華隊在賽前不被看好情況下，以4勝1敗、分組第2取得4強資格，19日上午團隊啟程前往日本東京面對接下來的複賽，教育部次長張廖萬堅及體育署署長鄭世忠前往機場送機及慰勉代表隊，並致贈20萬元加菜金為中華隊加油打氣。

中華成棒隊在本屆12強賽事進行完5場分組預賽後，以分組第2晉級下一關4強複賽，不僅是中華隊參與世界棒球12強賽事以來最佳成績，更是國際賽事開放職業選手參賽後，在一級賽事參賽歷史中的最佳成績。

晉級4強後中華隊今天搭機前往日本東京，明天全天練球，21日起接連在4強複賽的超級循環賽對戰委內瑞拉、美國及日本，並視複賽戰績於24日進行冠軍戰或季軍戰，將會是連續4天出賽，而中華隊在4強複賽的循環賽中，每場都是客場先攻隊伍。

體育署表示，本屆世界棒球12強賽以全力支援原則下，核定補助職棒聯盟組訓經費2500萬元及情蒐計畫1300萬元，由職棒聯盟籌組超過40人的行政後勤團隊，其中包含醫師、心理師、營養師、訓練員及防護員等，情蒐團隊則搭配「2024世界棒球12強賽暨2026世界棒球經典賽國家隊培訓精進計畫」，自2023年8月啟動情蒐計畫，並至各國蒐集掌握國內外選手資訊，體育署亦全額補助代表隊選手各項旅平險、意外險及失能險，提供最完善的行政後勤支援，努力為選手打造最好的競爭條件，期許選手能發揮最大的競爭實力，爭取最大榮耀。

教育部次長張廖萬堅（左）代表教育部頒贈加菜金新台幣20萬元，為世界棒球12強中華代表隊加油打氣，由總教練曾豪駒代表領受。（體育署提供）