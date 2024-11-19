台北市環保局19日頒發2024年績優公廁，今年首度納入「超商公廁服務金質獎」，由萊爾富北市國醫店奪得；同時，中油大直加油站連續16年獲獎，協助公廁維護的員工莊志宏說，廁所每個死角都不會放過，有水電工經驗的他，除霉垢、換燈泡、通馬桶也自己來，不少民眾有如廁需求會專程來這裡。

環保局長徐世勲表示，北市自2002年實施公廁分級制，其中特優級、優等級的占比從實施第一年的5成提升至現在的9成9以上，2023年進一步要求公廁內應設置扶手、求救鈴等設施及標示，經過1年，也超過9成公廁完成設置。

環保局今年將公廁分7大類、共評比7000多座公廁，評選出21個績優公廁單位和清潔人員。

首度奪得「超商公廁服務金質獎」的萊爾富北市國醫店人員說，店內廁所從馬桶、洗手槽到牆面都不放過，還用牙刷清潔排水孔，從檢核表必須一一檢視小便斗有無髒汙、地面有無積水、洗手台和鏡面有無水痕、以及電燈、抽風機有無損壞等，就能看出他們對廁所清潔的要求，而且提供衛生紙、清潔酒精和肥皂，「因為超商是最貼近民眾生活的設施，希望打造最舒適安心的如廁環境。」

中油大直加油站則連續16年奪獎，今年獲頒加油站類特優，在這裡服務滿10年的莊志宏說，廁所要乾淨就是要講求不潮溼，而且為了找出異味、可能藏汙納垢肉眼看不見的死角，他會隨身攜帶檢視鏡，找到禍首後再用牙刷清潔，因為一旦產生黃垢就很難清掉，這也是為什麼站內公廁的小便斗用了10多年依舊如新，而且廁所絕不用芳香劑，避免產生人工刺鼻味。

因為加油站位置鄰近故宮，不少導遊領隊會特別中途安排來這裡讓旅客如廁，也有不少「回訪客」就是體驗過這裡的乾淨舒適，每當到了附近又有如廁需求，就會特別繞到這裡。莊志宏笑說，民眾對他的稱讚就是最大的肯定，希望帶給每個人最好的如廁環境。