食藥署今天公布邊境食品查驗不合格名單，一批法國金山乾酪被驗出大腸桿菌超標10倍，同樣自法國進口的一批細葉香芹，驗出多達13種農藥超標，以及一批法國進口新鮮牛肝菌菇檢出重金屬鎘超標，都在邊境被攔截，並退運或銷毀。

食藥署副署長林金富說明，聯馥食品股份有限公司自法國進口一批細葉香芹，共0.75公斤，檢出殘留農藥亞滅培3.37 ppm、賽普洛0.12 ppm、氟尼胺0.29 ppm、護汰寧0.02 ppm、賜諾殺0.03 ppm、三氟敏0.69 ppm、座賽胺0.07 ppm、陶斯松0.01 ppm、第滅寧0.03 ppm、待克利0.91 ppm、賽洛寧0.68 ppm、因滅汀0.07 ppm、氟派瑞1.12 ppm。

依據「農藥殘留容許量標準」，農藥亞滅培、賽普洛、氟尼胺、護汰寧 、三氟敏 、第滅寧、待克利、賽洛寧定量極限皆為0.01 ppm，農藥賜諾殺、座賽胺、陶斯松、因滅汀、氟派瑞於細葉香芹皆為不得檢出。

同樣由聯馥食品股份有限公司進口、來自法國的一批新鮮牛肝菌菇，共6公斤，被檢出重金屬鎘3ppm，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為2ppm，因此該批產品被判定不合格，於邊境退運或銷毀。

食藥署今天公布邊境食品查驗不合格名單，一批法國金山乾酪被驗出大腸桿菌超標10倍。（食藥署提供）

另外，東遠國際有限公司自法國進口乾酪，檢出大腸桿菌超標。林金富說明，依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類檢驗需取5個樣品，只要其中1個超過每公克中大腸桿菌群最確數（MPN／g），就會判定不合格。

林金富指出，該批產品5個樣品分別檢出大腸桿菌1100、240、43、240、240MPN／g，有4個超標，其中最高的一個是法規值的10倍，顯示其製作或運送條件不佳。該批產品共18公斤，已於邊境退運或銷毀。