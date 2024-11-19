新北市勞工局長期協助媒合身障表演藝術工作者參與公益活動及企業演出，更藉由舉辦職能提升講座、「藝起充電練團室」等活動，強化表演者技藝外的服務品質及就業能力。年終歲末將至，勞工局籲企業辦理尾牙春酒時，邀約身障表演藝術工作者，給予他們溫暖的鼓勵。

身障藝人鄭竹君從小因視網膜剝離而失去視力，對聲音十分敏感的她，能夠演奏包括豎琴、鋼琴、手風琴、長笛等多種樂器，豎琴乃是她的最愛。就讀輔仁大學音樂系研究所期間，參加不少國際比賽，甚至遠赴荷蘭演出。

雖然已小有名氣，但鄭竹君仍然報名參與勞工局舉辦的「職能提升講座」，透過專業講師的指導，把音樂的喜怒哀樂、不同音樂表情詮釋到位，找出適合自己的風格與曲目，逐漸儲備音樂之路的進步能量。

勞工局表示，年終歲末將至，企業辦理尾牙春酒、家庭日、典禮宴會等各式活動，歡迎邀請新北身障表演藝術工作者演出，勞工局將提供客製化服務，期待社會大眾對於身障者就業，給予更多溫暖的鼓勵。

想了解身障表演藝術工作者更多資訊，可至「新北勞動雲」（https://ilabor.ntpc.gov.tw/）或YouTube搜尋「新北身障街藝」頻道，觀看影音履歷；至於活動安排，可電洽勞工局（02）2960-3456分機6598黃小姐。