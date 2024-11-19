技專校院招生策略委員會近日公告，114學年起四技申請入學、四技二專特殊選才及技優甄審入學管道，由學校自訂的考生選報同一學校志願數限制將進行調整，四技申請上限為6個，特殊選才、技優甄審上限為5個。

目前四技申請入學、四技二專特殊選才及技優甄審等招生管道，各科技大學僅可選擇是否要求考生限填該校1個系組或學程，但為使學校依其選才策略規畫招生時更有彈性，技專校院招生策略委員會決定調整，這3管道將由學校自訂考生選報同一學校的志願數限制。

技專校院招生策略委員會說，從114學年起，四技申請入學由現行「是否選填1校1系（組）、學程數」，調整為「學校得限制考生可選報系（組）、學程數，以1至6個為限」；四技二專特殊選才及技優甄審入學，由現行「是否選填一系科（組）、學程」，調整為「學校得限制考生可選報系科（組）、學程數，以1至5個為限」。

此外，技專校院招生委員會聯合會今天也在網站公告，12月11月起將於北、中、南、東舉行8場招生宣導說明會，包含四技申請入學、科技校院繁星計畫、四技二專聯合甄選、四技二專日間部聯合登記分發等招生管道，現場並會安排意見交流時間。