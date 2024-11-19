行政院長卓榮泰19日赴立院報告中央政府總預算追加預算案，將撥補台電1000億元，國民黨立委林思銘質詢，補助後能否保證明年不虧損？經濟部長郭智輝坦言，明年還是會虧損，但如果沒有補貼，虧損會更大，今年追加預算撥補1000億後仍虧損566億，明年總預算再撥補台電1000億後，虧損則約444億元。

國民黨立委傅崐萁質疑，台電從112年到明年114年，總計取得5000億的撥補。郭智輝直言，若無法獲得補助，台電財務狀況不好，銀行授信等級將下降，付的利息可能增加，也連帶影響先期投資。針對台電經營面，會持續努力有好的表現，財務面則希望得到立法院支持。

林思銘則指出，政府過去2年已補助台電4000億元，但截至去年底累積虧損還是達到3826億元，此次透過追加減預算補助1000億元後，今年底大約還有多少虧損？卓榮泰指出，目前台電虧損約4000億元，預計年底將虧損3000多億元，明年度補助後會降低到2000多億元。

郭智輝則說，今年若能獲得1000億元補助，將改善台電財務狀況，會產生434億元的盈餘，但還是會虧損566億，明年若獲得1000億補助，會產生556億元盈餘，大約虧損444億元。他強調，撥補是要改善財務狀況，經營狀況則與這1000億沒有正相關。

郭智輝表示，未來希望能精準控制成本，採購到更便宜的材料，並針對虧損原因分析，進行經營上的改善。

林思銘質疑，即便1000億元補進去，能保證明年不會虧損嗎？郭智輝坦言，明年還是會虧損，但若沒有補貼，虧損會更大，未來會繼續努力，至於是否還會撥補，這是政策問題。