「川普交易」在川普當選後迅速成為市場熱議焦點，針對川普新任期是否將使美國財政赤字增加。林啟超指出，美國債務長期增加的趨勢從未改變，但與美國長天期公債殖利率走勢並無明顯關聯，從供需角度來看，全球主權基金、外匯存底及法人機構等大規模資金，對固定收益資產的需求依然旺盛，美債供不應求的情況短期內難以逆轉。長遠來看，美聯準會的貨幣政策仍是主導美債殖利率走勢的關鍵因素。

美國失業及職缺人數增加，景氣風險在上升，聯準會降息確定，降息循環啟動後，林啟超指出，「關稅」及「移民」將是影響明後年降息幅度兩大因素，政策的不確定性恐導致市場情緒波動，易使投資人「蛇影杯弓」，對降息幅度的預期也將反覆調整，債券價格隨之震盪不斷。但殖利率偏高震盪之際，反而是不錯的布債時機，尤其目前美國長天期公債殖利率仍較過去20年的均值高出1.5％，對重視穩定現金流的投資人而言，還是具「六、七分甜」的吸引力。

股市部分，林啟超認為，歐美等國際主要央行紛紛轉向寬鬆的貨幣政策，加上中國持續擴大財政支出刺激經濟，全球資金充沛，市場流動性無虞。在此背景之下，AI需求持續暢旺，消費性電子產品有望漸從谷底回溫。預估2025-2026年，全球企業盈餘仍有一定成長，為股市基本面提供支撐。然而，也需留意股市乖離程度偏高及川普政策動作可能干擾市場表現。

在台幣走勢方面，林啟超分析指出，短期間台幣、亞幣還是弱勢，跟美國10年期公債利率有連動跡象，利率越高台幣越是趨貶現象，而受到降息因素，美國10年期公債利率有機會從目前4.4％往4％移動，屆時台幣就有有升值空間，但預期也要等到明年第一季後。另一方面，林啟超補充指出，2025年匯率預測相當複雜，因為還要考慮貿易因素，如果美國對中國關稅還是大幅提升，人民幣將明顯貶值，亞幣就難以升值。