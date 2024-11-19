亞翔近期股價於212～240元區間盤整，今（19）日開高持穩盤上，11點後在買盤敲進下漲勢擴大，最高上漲3.3％至219元，截至午盤維持近3％漲勢。不過，三大法人近期偏空操作，上周合計賣超1579張，昨日續賣超361張。

亞翔2024年第三季合併營收164.08億元，季減12.7％、年增12.65％，創同期新高、歷史第四高，營業利益創17.74億元新高，季增13.34％、年增19.53％。儘管業外收益衰退逾4成，歸屬母公司稅後淨利10.08億元，季減5.95％、年增2.63％，仍創歷史第三高，每股盈餘4.33元。

累計亞翔2024年前三季合併營收543.71億元、年增達65.67％，創同期新高。營業利益47.78億元、年增達97.02％，歸屬母公司稅後淨利39.84億元、年增達1.25倍，每股盈餘13.05元，均已超越2023年全年、提前改寫年度新高。

觀察亞翔本業獲利指標，第三季毛利率、營益率「雙升」至11.67％、10.81％，分創8年、16年新高。累計前三季毛利率10.68％、營益率8.81％，分創近14年、近18年同期高。至於第三季及前三季業外收益同步衰退，主要受匯損及金融資產評價利益減少影響。

據亞翔財報揭露，包括已認列收入及在手訂單在內，集團截至9月底已簽約尚未完工的承包工程合約總價為3294.42億元，均較6月底2850.61億元、去年底2646.32億元及去年同期2299.83億元增加，顯示在手訂單規模持續推高。

亞翔總經理蔣曉麟先前法說時指出，受惠廠務及公共工程需求同步暢旺，帶動公司工程訂單動能持續暢旺，使近5年待完工的在手訂單金額持續推高。展望後市，在兩岸及東南亞等三大市場均可望成長下，亞翔看好今年營運持續成長創高。

展望下半年整體市場概況，蔣曉麟指出，包括台灣榮工、蘇州亞翔、新加坡等3市場均非常熱絡樂觀，台灣亞翔及越南也轉趨樂觀，僅成都翔生的資產開發業務仍持平看待，維持觀望態勢。