川普欽點的美國司法部長人選、前聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）爆出買春、和未成年發生性行為等諸多爭議，當事人委任律師昨（18）日爆料更多內幕，包括蓋茲多次參與性愛趴卻經常欠款，甚至疑似吸毒。

美國眾議院紀律委員會（House Ethics Committee）先前就已調查蓋茲的性行為不端指控，曾與他發生性行為的女子也到眾議院作證，當中2名女子的委任律師萊帕德（Joel Leppard），近日接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國廣播公司新聞網（ABC News）等各大美媒專訪，進一步爆料當事人的經歷。

川普準司法部長蓋茲嘿咻女高中生

萊帕德表示，當事人作證指出，她們於2017年至2019年1月期間受僱出席多場性愛派對，她們的工作是為在場男士提供性服務，每次服務費用介於200至500美元（約新台幣6400至1.6萬元）之間，當時已就職眾議員的蓋茲也出席這些性愛趴。

其中一名女子證實，2017年7月的一場派對上，她親眼目睹蓋茲與她當時年僅17歲的高中友人發生性行為。該名女子描述，當時她走到游泳池區，「看向右邊時，她看到蓋茲和她17歲的朋友發生性行為」。

該名女子表示，當天稍早她才和蓋茲發生關係。她說據她所知，蓋茲當時並不知道對方未成年，當他得知對方還未成年時，便不再和對方發生關係，直到對方年滿18歲。

2名女子證實，川普欽點的美國司法部長人選蓋茲（Matt Gaetz）在性愛派對上付錢請她們提供性服務。

蓋茲參加性愛趴卻多次欠款

蓋茲也在派對上和萊帕德代表的2名女當事人發生性行為，並且透過PayPal旗下Venmo平台付款。眾院紀律委員會也在聽證會上秀出蓋茲的交易紀錄，議員們反覆詢問這些交易的目的為何，女子們反覆回應是「性」交易。

其中一名女子還秀出與蓋茲往來的超過100條訊息紀錄，多次提醒蓋茲記得匯款，萊帕德說：「有許多要求匯款的訊息，例如，『嘿，你什麼時候要付錢給我？』」

蓋茲疑使用毒品

萊帕德也提到，蓋茲似乎要求在派對上使用毒品，他說通常沒人會直接稱呼毒品名稱，而是用暗號代稱，他說客戶在眾院紀律委員會上作證時表示，蓋茲在訊息中提到了「派對小禮物」（party favors）、「維他命」等詞，他懷疑就是毒品代號。

萊帕德也向《華盛頓郵報》表示，其中一名女客戶作證指出，搖頭丸在這類派對上相當常見，不過蓋茲並未強迫她們吸食，不過當眾院調查人員詢問是否有跡象顯示蓋茲吸毒時，這些女子的回應都是肯定的。

川普13日宣布提名蓋茲出任美國司法部長後，蓋茲也立即請辭眾議員一職，原先眾議院對他的調查也嘎然而止，在外界敦促眾議院公布調查報告後，眾院紀律委員會預計20日開會，表決是否公布報告。

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