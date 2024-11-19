「雅氏學院－李良雄亞太外科教育紀念中心」於今（19）日在陽明交大正式揭幕，該學院隸屬於德國柏朗集團（B. Braun Group），是全球知名外科醫事持續教育機構，而台北榮民總醫院神經外科腦血管顱底手術解剖實作教育課程就是該學院亞太官方全球認證課程，象徵榮陽交團隊在神經外科領域的領先地位。

雅氏學院－李良雄亞太外科教育紀念中心今天在陽明交大揭幕。（陽明交大提供）

台北榮總神經外科權威醫師許秉權表示，神經外科腦手術解剖教育課程在陽明交大與台北榮總舉辦已經有16年歷史，由於進口真的人體頭顱，讓神經外科醫師精進顱底手術技巧，每年皆有外籍醫師特地來台參與，甚至不乏國內醫師也參與培訓，也吸引媒體報導。

這一成就吸引德國柏朗集團下的雅氏學院主動尋求合作。2017年雙方正式簽約，將台北榮民總醫院神經外科一系列的解剖實作培訓，納入該學院官方亞太區神經外科教育課程。

陽明交大校長林奇宏提到，為感念已故前台北榮總院長暨陽明大學副校長李良雄在神經外科領域的卓越貢獻，各方人士慷慨捐贈，成立李良雄神經外科基金會。

林奇宏指出，透過基金會與雅氏學院的名義，共同捐助提升陽明交大醫學院現有的書田外科訓練中心設備。歷經年餘的改建，今年雅氏學院的訓練課程已移至此地舉辦，並成功舉行12場動物手術工作坊及各項神經外科腦及顱底顯微手術。預計至明年上半年止，還會新增包括了甲狀腺手術，腹腔鏡全體內腸吻合及脊椎顯微手術等訓練課程。

在今日的揭幕儀式上，陽明交大醫學院院長王署君特別邀請包含李良雄的遺孀李林玉惠蒞臨現場見證。

王署君說，透過此中心，榮陽交團隊不僅感念李前副校長在神經外科領域的付出，也期待為亞太地區的外科教育與醫療訓練貢獻更多力量。特別是書田外科訓練中心原本就是陽明交大醫學系學生訓練的場所，如今再加上「雅氏學院－李良雄亞太外科教育紀念中心」的成立，讓陽明交大的外科教育更加完善。