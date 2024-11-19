今天全台最低溫出現在新北石碇的16.1度，中天新聞氣象主播戴立綱表示，下周可能會有低於14度達冷氣團的情況，但要達到寒流等級，他認為還沒有這麼劇烈的驟降幅度，未來幾天仍然要持續觀察天氣的變化。

戴立綱昨（18）日於YouTube指出，「冬天到來，更強冷空氣，下周可能衝下來」。他表示，這一波冷空氣會影響到今天晚上，今晚開始高壓強度減弱，周四會有一個高壓系統高緯度通過，周五冷空氣開始灌進來，周六高壓東移，周日冷空氣減弱。

戴立綱說，下周一晚上起（25日）要注意，冷空氣雖然減弱，但西伯利亞有一個高壓系統正在逐漸下來，會有一股比較強的冷空氣。根據歐洲中尺度預報，0度線會壓到北台灣的北部海面，當0度線到了台灣北方海面，基本上等於是寒流的程度，也就是說晚上溫度會在10度以下。

戴立綱強調，通常0度線再加8度就是地面溫度，地面溫度約落在8～9度左右，但沒有絕對，有時會受地形和環境影響，誤差大約正負2度左右。

戴立綱說，冷空氣強度在下周二、三（26、27日）降幅度會非常明顯，0度線已壓到福建，台北的溫度大約是14～16度之間。另外，他也指出，從GFS模式可以看到，可能會有低於14度到達冷氣團的情況，但要達到寒流等級，他認為不會有這麼劇烈的驟降幅度，未來幾天仍然要持續觀察天氣的變化。