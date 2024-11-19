檢討同事假日沒回LINE 謝宜容自提飲料罵「欸看口」音檔曝光 @ChinaTimes

勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生，外界質疑恐涉職場霸凌，勞動部政務次長許傳盛19日發布調查報告指出，雖然分署長謝宜容未對輕生同事直接霸凌，但謝會在凌晨1時或清晨5時對其他主管交辦工作，假日更不要說，若未在10分鐘內回覆，隔天就會被面談辱罵、斥責，讓同仁身心壓力極大，嚴重到要赴身心科治療，甚至有6名公務人員選擇降調至其他機關。

針對外界質疑遺體未蓋白布、電梯等，調查報告提及，清潔人員發現遺體後通報同仁、同仁回報長官後通知家屬，警消人員接手後第一時間未認定死亡，因此還有CPR、氧氣罩等急救措施因而未覆蓋白布，至於為何未使用長官電梯則是因有授權碼，加上現場同仁乘坐慣常使用的電梯，且分署長未在現場指揮。

但調查報告發現，分署長在會議時十分悲傷，通靈說則是轉述自家屬，但後來卻變嚴厲斥責，甚至還召開會議查證何名同仁向立委洩漏同仁輕生一事，分署長確有行為不當。

調查報告更指出，分署長要求主管隨時回應Line訊息，特別是在下班或假日時間，若未即時回應，翌日即遭責問，甚至排擠未依指示的同仁。且報告提及，要求上班時間跑步，也讓同仁遭受不參加會有不良後果心理壓力，加上面商等過度要求，造成同仁受挫及受傷身心壓力。也導致2023年及2024年離退職人員較2020至2022高，還有公務人員選擇降調。

勞動部部長何佩珊坦言，會請人事處再精進EAP（員工協助方案），希望明年起有求助電話時，就能立即協助而不是透過社工再轉接。

至於媒體披露2月有檢舉信等，調查小組召集人、勞動部政務次長許傳盛指出，經政風室、人事室及秘書處調閱，並未在正式系統找到陳情；至於外傳勞動部前次長王安邦去職與分署長相關？更直指涉及貪瀆，何佩珊說，若有貪瀆圖利會由政風正式立案調查。

何佩珊也指出，即日起令該分署長離開原機關、降調非主管職，並且將把勞動力發展署長、分署長、副分署長及資訊室主任送請公務人員考績會懲處。

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