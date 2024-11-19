從事機械買賣的洪姓男子曾對前黃姓女友家暴，且近年來不斷騷擾、脅迫黃女，違反保護令。橋頭地院一審判洪男拘役50天，但橋頭地檢署不服上訴，橋頭地院簡易庭審理後，恐嚇罪部分改判徒刑2月，罰金則多了4萬元。全案定讞。

黃女指控，洪男曾於2018年6月底某日的10個小時內，陸續傳5次訊息恐嚇她，包含「我一定讓你生不如死」、「我會對他開槍」等語，令黃女心生恐懼。

檢方不滿上訴，認為洪男單是違反保護令就有4罪，還有違反刑法的恐嚇危害安全罪，其犯意各別，行為各有差異，應分論併罰。且洪男所為逼得黃女更換公司上班及搬家，在犯案後尚未與黃女達成和解，也沒有道歉，因此原審僅判洪男拘役50天太輕。

法官審理後，恐嚇罪部分改判徒刑2月，至於4次違反保護令，則併處拘役30天，都可易科罰金，共罰金共9萬，比原審多出4萬。不得上訴。

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