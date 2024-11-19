我國失智症人口逐漸攀升，目前全台約有36萬人罹患失智症，盛行率達近8％。衛福部政務次長呂建德指出，目前長照ABC據點共1萬5千多處，其中失智照護據點共541處，由於我國社區失智照護需求量高，未來會持續加強布建社區據點資源。

衛福部及台灣失智症協會今日（19）辦理失智症防治照護政策綱領成果發表會，由中央、地方、民間團體共同展現相關成果。台灣失智症協會理事長徐文俊表示，台灣2017年推動「失智症政策綱領2.0」，將於明年底到期，將與衛福部著手研擬失智症政策綱領3.0，精進並完善失智症防治與照護體系。

呂建德表示，輕度失智最仰賴社區資源，因此在失智症防護上，衛福部持續結合長照相關服務來精進、推動。他說明，失智症政策綱領3.0將以「強化社區機構」、「提升賦能」及「安寧療護和居家照護」為3大目標，增加巷弄長照站及文健站據點、提高失智篩檢率，並將失智長者帶進社區，以減輕失智症症狀；也會與失智機構如護理站，合作強化失智共照部分。

長照司司長祝健芳指出，統計至今年上半年，我國已佈建541處失智據點、117處失智共同中心、1048間日間照顧中心，機構內失智照顧床數共2356床。祝健芳補充，目前已完成失智訓練長照人員共7萬3203人，約佔從事長照服務相關醫事人員及照服員的6成；勞動部也已辦理外籍家庭看護工集中、到宅及數位學習補充訓練。

祝健芳說明，失智社區服務據點，主要服務長照等級2～3級或未達失能的失智症患者，提供認知促進及延緩失智服務，未來將優先布建於失智人口分布密集區，結合巷弄站、文健站等長照據點提供共融服務；長照3.0也將擬訂設立失智症專章，督導地方政府布建失智照護資源，並列為考評地方政府長照業務指標。

祝健芳表示，累計至今年上半年，社會大眾對失智症認識及友善態度達近20％，觸及失智症宣講課程及活動超過458萬人次，衛福部也補助各縣市建置181個失智友善社區，持續提升大眾對失智症認識及友善態度。

此外，今日發表會中，金融監督管理委員會分享「失智者經濟安全保障」成果，透過強化金融制度及金融人員知能，有效防止財物被不當利用；地方政府則發表各地失智友善行動的成果亮點，包括社區友善網絡建置、預防走失守護網路；各團體也分享失智創新照護模式，及整合照護、社會處方箋及居家醫療等服務。