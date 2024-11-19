南投縣長許淑華感謝感謝草屯鎮長簡景賢任內關心社福公益，及對草屯垃圾處理的重視，其政績受鄉親肯定。（楊靜茹攝）

草屯鎮長簡景賢18日深夜猝逝，享壽65歲，南投縣長許淑華感到震驚、難過，他們昨連袂出席縣府與楓康超市聯名便當上市記者會，當時簡景賢也上台致詞，活動結束回公所忙公務卻發生憾事，19日「世界廁所日」活動缺席了，感謝他任內對草屯垃圾處理、環境維護的重視。

許淑華表示，簡景賢18日下午3時許出席縣府與楓康超市聯名便當上市記者會，當時看不出有何異樣或倦容，記者會結束，簡景賢回公所開會處理鎮務，直到傍晚進入辦公室內的休息室休息，其司機深夜10時許一直等不到鎮長要離開公所的電話，前往察看，赫見異樣報案。

消防人員到場，發現簡景賢已經沒有生命跡象，轉通報警方處理，檢察官19日進行相驗，近一步釐清死因。

許淑華說，簡景賢擔任鎮長任內，政績受鄉親肯定，今天是「世界廁所日」，他原本也要出席活動，一起清清潔公廁，沒想到鎮長卻缺席了，感謝他任內關心社福公益，帶領社區做資源回收，及對草屯垃圾處理、環境維護的重視，鎮長原預計春節前每一名鎮民發600元消費券振興經濟，壯志未酬令人惋惜。

針對草屯鎮鎮長任期未過半，許淑華強調，南投縣選委會將在3個月內完成草屯鎮長補選，先由鎮公所將公文呈報縣府，補選結果出爐前，縣府派人代理鎮長，目前傾向先由草屯鎮公所主祕朱鴻森代理，比較能銜接銜鎮務。