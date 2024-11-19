44歲楊小姐今年（2024）5月間參加營火活動意外遭爆炸被火吻身，全身31％、2至3度燒燙傷，歷劫重生的她今（19日）秀出被火紋身的雙手、雙頰，她說，「自己曾靠臉吃飯，但走過黑暗重生，這些變成生命的勳章。」醫師指，燒燙傷面積超過20％就有死亡風險，呼籲一發生燒燙傷至少要沖冷水15分鐘後再送醫。

楊小姐是精油課程講師，5月間參加營火活動，因隊友打翻酒精引發爆炸，站在營火前的她受傷嚴重，雙手、下巴、胸和臉頰都被燙傷，她回憶被送往中山醫學大學附設醫院進行救治時，她整個臉幾乎都是被燒焦。

收治住院後，評估其燒燙傷面積達31％加上其年齡估算，死亡率達70％，院方研判可能還有吸入性燒傷的問題，在急診立即進行插管治療與大量輸液補充，隨即轉入燒傷中心由整形外科團隊接手處置。

主治醫師整型外科醫師陳盈婷表示，患者在2天後拔管，之後接受了2次的清創和皮膚移植手術，傷口縮小後，搭配人工敷料的使用，加上護理師、營養師等醫療團隊悉心照護之下，住院一個月後即可康復出院，並且順利回歸日常生活。

楊小姐回憶住院歷程，坦言，一開始面對毀容的焦慮，而每次清創、沖洗傷口都痛徹心扉，但想都還有老公、小孩，她咬牙撐過，並且不斷告訴自己「我就是不一樣了！而走過黑暗重生，這些都成了我生命的勳章。」

陳盈婷說，燒燙傷復健是一條漫長的路，家人的支持，以及患者的積極面對，對身心復原都有正向的作用。

中山附醫整型外科主任吳兆明強調，燒燙傷是一種常見的創傷，大家普遍聽過「沖、脫、泡、蓋、送」的口訣，然而實際執行上「沖」卻是常常被忽略，初期的沖水可以幫助組織快速降溫，減少熱能繼續破壞，所以遇到燒燙傷時，第一步不是送醫，而是要先沖水至少15分鐘再送醫。