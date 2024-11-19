台北市新生和平人行天橋拆爭論不斷，反拆團體依《文化資產保護法》向市府提報文化資產審議，台北市文化19日上午公布審查結果，天橋不具文化資產價值潛力。新工處稍早即派員封鎖天橋路口，警方也派員維護治安；反拆團體直闖封鎖區，痛批蔣市府強拆，文資提報者尚未收到文資現勘紀錄與決議，違法直接動暫定古蹟。

台北市文化局19日公告和平新生天橋不具文化資產價值潛力。新工處稍早即派員封鎖天橋路口引發民眾反彈衝突。（温予菱攝）

新生和平人行天橋稍早確定不具文化資產價值潛力，北市府人員依規前往進行工程封鎖，引發反拆團體不滿，怒批市府怎麼可以硬幹，並與維護員警爆發激烈衝突，維護期間，反拆民眾一度大喊，警方掐脖，嚇得員警趕快解釋，只是架住肩膀，怕民眾跌倒受傷。

台北市文化局19日公告和平新生天橋不具文化資產價值潛力。新工處稍早即派員封鎖天橋路口引發民眾反彈衝突。（温予菱攝）

新工處工務科長蕭志龍表示，台北市新生南路與和平東路交叉口刻正進行平面通行環境優化，除已完成的部分，佔據路口轉角龐大量體的人行天橋也將配合文化資產審議完成後拆除，重新定位以人為本的道路環境，將開闊的視野還給駕駛與民眾。

蕭志龍說，今日起至30日期間，逐步完成封橋及拆除作業，施工期間時將擴大管制周邊道路交通行駛情形，請駕駛朋友提前改道避開管制路段以節省行車時間，或行經工區周邊時耐心遵循義交人員指揮維護行車安全。

新工處規設科科長郭玉仙表示，新生和平天橋歷史記憶保存，未來將於大安森林公園入口側增設解說牌，除了簡介新生和平天橋歷史沿革，更包含天橋在城市演進過程，曾經扮演過空間動線連結的功能角色，以及隨這城市人本環境發展功成身退的故事；同時解說牌上也將設有QRCode，方便市民進去觀覽新生和平天橋原有橋構影像和影視作品中展現的城市記憶足跡。