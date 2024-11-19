英業達（2356）旗下英華達與臺北醫大學合作，將其「思邁智慧輸液系統」全面導入北醫體系之附屬醫院，成為全台首家導入「醫囑連線型給藥」智慧幫浦的醫療體系，含括了臺北醫學大學附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院及新國民醫院等四家醫院，共計導入1,080台智慧輸液幫浦，同時也為台灣智能輸液安全開創了新里程碑。

雙方期盼未來持續創新醫療服務，實現更高效、便捷的醫療照護體驗，同時亦鼓勵更多醫院採用MIT（Made in Taiwan）台灣製造的智慧醫療設備，並進一步將台灣領先的醫療技術和服務模式推廣至東南亞地區，展現台灣卓越的醫療實力，造福更多民眾。

透過英業達集團與臺北醫學大學醫院資訊團隊的合作，將英華達的思邁智慧輸液系統與北醫進行系統整合後，可同步比對病人、醫囑、藥品，自動設置輸液參數，並經由系統連線進行監控，確保病人輸液安全。

智慧輸液幫浦亦可免除忙碌護理師之人工藥物比對、輸液量調整等繁瑣操作，每人次使用可節省約4分鐘操作時間，平均每個月共可節省了795小時，顯著提升護理師工作效率，同時大幅降低操作錯誤風險及工作負荷。

北醫大陳瑞杰董事長表示，北醫醫療體系HIS 3.0資訊在今年已完成三院一體，並全面導入生成式AI，也將「數位、精準、再生」三大前瞻醫療理念中，含括的數位病理、基因檢測、細胞治療等項目，落實為臨床照護的基準。此回北醫體系附屬醫院全面導入智慧輸液機制，不僅是提升輸液安全的重要步驟，更是北醫醫療體系推動智慧醫療的重大里程碑，北醫重視病人安全承諾，運用AI 賦能、虛實整合，持續精進醫療資訊與設備，為打造智慧病房奠定堅實的基礎，也為邁向智慧醫院持續跨出一大步。

北醫大吳麥斯校長提到，北醫體系強調「One Campus」引領未來，此次與英業達公司合作，將醫院資訊系統全面導入「思邁智慧輸液系統」，不但利用先進的數位技術、物聯網及自動化系統來優化醫療照護環境，更是具體實踐智慧病房的特色，因為智慧病房的核心價值，正是提升病人的安全性與舒適度，同時減輕醫療人員的負擔，才能真正邁向高效、精準的醫療照護。

英華達醫療電子事業副總經理曾慶安指出，此回思邁輸液系統獲得北醫體系的採用，展現了英業達集團發展醫療電子事業朝智慧醫療的腳步更加穩固， 也代表了在醫療領域中，百分之百MIT台灣自主研發製造的量能，能打破以往由國外廠牌獨占的局面。

思邁智慧輸液系統包括由英華達自主研發製造的思邁輸液幫浦、思邁輸液連線系統軟體，及與尼得立斯共同研發製造的各款式輸液套。其四大亮點分別包括：

1. 自動化輸液參數設定與醫療疏失阻斷。當護理師掃描病人及藥品條碼後，系統會自動將醫師開立的輸液參數下載至輸液幫浦，同步記錄在系統中，減少人工輸入錯誤的風險，確保每次輸液操作的精準度與安全性。

2. 實時監控與異常提醒。透過連線系統，護理師可在中央控制台或移動設備上即時監控所有輸液幫浦的狀態，若出現異常或中斷，系統將立即發出警報，讓護理師能迅速反應，避免醫療風險。

3. 閉環式智慧給藥系統。與醫院的資訊系統高度整合，從醫囑開立、輸液幫浦運作到輸液紀錄回傳，所有過程均可追溯，有效防止遺漏或錯誤，進一步保障病人安全。

4. 護理師的用藥把關。系統的自動化設計減少了護理師手動操作需求，提升了工作效率，同時強化護理師在給藥過程中的監控與確認角色，提高給藥精確性、處理輸液異常的即時性，確保了每位病人的給藥安全。