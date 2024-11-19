台灣中油公司長響應聯合國「世界廁所日」，董事長方振仁（前）今天親自到花蓮縣南埔加油站清洗廁所，並仔細將清潔劑噴到小便斗的凹槽裡。（羅亦晽攝）

台灣中油公司長響應聯合國「世界廁所日」，董事長方振仁（左三）今天親自到花蓮縣南埔加油站清洗廁所，展現公司對公廁衛生的重視。（羅亦晽攝）

台灣中油公司長響應聯合國「世界廁所日」，今天特別到花蓮縣南埔加油站舉辦「公廁清潔總動員」活動，希望藉此為地方帶來活力。（羅亦晽攝）

台灣中油公司長年推動公廁文化，開放加油站廁所供民眾使用，且因環境乾淨整潔廣獲好評。今天是聯合國「世界廁所日」，中油特別到花蓮縣南埔加油站舉辦「公廁清潔總動員」活動，董事長方振仁親自換上清潔員裝備，帶領全台逾1900座直營及加盟站一起彎下腰清掃加油站廁所，展現對公廁衛生的重視，也期望在花蓮辦理活動增加地方災後的活力。

中油公司自1970年起陸續在風景區、交通幹道等加油站設置「公用」廁所，1976年全面對外開放加油站廁所供民眾使用，2017年開始設置公廁免治馬桶，2021年在COVID-19疫情三級警戒期間，當全台公廁都關上門時，中油反而加強廁所清潔消毒工作，解決在外工作者的「應急」需求。

聯合國將每年11月19日訂為「世界廁所日」，希望喚起全球對弱勢族群缺乏衛生設施的重視，並鼓勵政策改革、推動衛生教育，中油公司4年前響應該理念，每年都會挑選適合的加油站舉辦「公廁清潔總動員」活動，帶領全台直營及加盟站員工一起彎腰清掃廁所。

中油公司董事長方振仁表示，公司非常重視「世界廁所日」，這次選在花蓮南埔加油站舉辦活動的用意，是因為花蓮今年因地震、風災受傷，影響地方觀光產業，希望這次透過活動帶動地方活力與經濟。

方振仁接著提到公司對公廁清潔的要求指出，利用公廁的人進到廁所裡就是希望環境乾淨且明亮，使用上才會感到方便及舒服，因此中油要求同仁定期打掃、清潔廁所外，也要定時檢查。不過這次親自換上清潔裝備實際掃廁所，讓他感受到維護整潔的辛苦，強調公司會編列部分獎金鼓勵員工把事情做得更好。

中油公司指出，公司自2021年起在台北內湖站、台南新厝亞東站及南投草屯新豐站舉辦「公廁清潔總動員」，從北到南持續響應世界廁所日，今年邁入第4年並將活動主題為「和平之所」，強調每個人都應享有安全、乾淨的衛生環境。